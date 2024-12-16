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Совкомбанк предлагает акцию «Новогодний бум с Халвой»
Совкомбанк запустил акцию «Новогодний бум с Халвой», в рамках которой в период новогодних праздников покупатели смогут воспользоваться увеличенной рассрочкой до 36 месяцев, получить кешбек до 5000 рублей, а также промокоды и скидки от компаний — партнеров акции.
По акции клиенты могут участвовать в новогодней игре, получая промокоды от «Халвы» на увеличенную рассрочку и кешбек, подарки от партнеров и билеты на участие в финальном розыгрыше ценных призов.
Для участия необходимо:
— активировать акцию «Новогодний бум с Халвой» до 12 января в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на сайте «Халвы»;
— совершать покупки с увеличенной рассрочкой на десять месяцев в магазинах-партнерах;
— выполнять задания в новогодней игре от «Халвы» и собирать билеты на финальный розыгрыш.
Итоги акции будут подведены в феврале, и чем больше активностей участник выполняет в рамках акции, тем выше шансы на получение выгодных призов. Спонсоры акции: kari, kari KIDS, USmall, Zolla, Candy, РИВ ГОШ, Комус, Divan.ru и SUNLIGHT.
Реклама. ПАО «Совкомбанк».
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