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Экономика 16 декабря 2024 16:46
ERID: 2VtzquqtAJm

Совкомбанк предлагает акцию «Новогодний бум с Халвой»

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Совкомбанк запустил акцию «Новогодний бум с Халвой», в рамках которой в период новогодних праздников покупатели смогут воспользоваться увеличенной рассрочкой до 36 месяцев, получить кешбек до 5000 рублей, а также промокоды и скидки от компаний — партнеров акции.

По акции клиенты могут участвовать в новогодней игре, получая промокоды от «Халвы» на увеличенную рассрочку и кешбек, подарки от партнеров и билеты на участие в финальном розыгрыше ценных призов.

Для участия необходимо:
— активировать акцию «Новогодний бум с Халвой» до 12 января в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на сайте «Халвы»;
— совершать покупки с увеличенной рассрочкой на десять месяцев в магазинах-партнерах;
— выполнять задания в новогодней игре от «Халвы» и собирать билеты на финальный розыгрыш.

Итоги акции будут подведены в феврале, и чем больше активностей участник выполняет в рамках акции, тем выше шансы на получение выгодных призов. Спонсоры акции: kari, kari KIDS, USmall, Zolla, Candy, РИВ ГОШ, Комус, Divan.ru и SUNLIGHT.

Реклама. ПАО «Совкомбанк».

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