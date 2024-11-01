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Совкомбанк предлагает 24 месяца рассрочки на все покупки по «Халве»
Первого ноября в Совкомбанке стартует акция «Черная пятница с Халвой». По ней можно совершать любые покупки в магазинах-партнерах с рассрочкой 24 месяца.
Для участия необходимо активировать* акцию «Черная пятница с Халвой» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на странице акции. После активации можно приобретать товары и услуги с увеличенной рассрочкой 24 месяца в любых магазинах партнеров.
Акция продлится до 8 декабря 2024 года.
Информация о точных сроках, организаторе, правилах проведения акции, количестве и условиях получения призов тут (раздел «Акции»).
* После регистрации в акции всем участникам на 30 дней бесплатно (при первичном подключении) предоставляется подписка «Халва.Десятка» с единым увеличенным сроком рассрочки 10 месяцев на все покупки в магазинах-партнерах. Если базовый срок рассрочки в магазине-партнере превышает 10 месяцев — к покупке применяется базовый срок. По истечении 30 дней подписка автоматически ежемесячно продлевается — 399 рублей в месяц (299 рублей для карт «Социальная Халва»). Отключение в любой момент в мобильном приложении.
Реклама. ПАО «Совкомбанк».
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