Совкомбанк предлагает 24 месяца рассрочки на все покупки по «Халве»

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Первого ноября в Совкомбанке стартует акция «Черная пятница с Халвой». По ней можно совершать любые покупки в магазинах-партнерах с рассрочкой 24 месяца.

Для участия необходимо активировать* акцию «Черная пятница с Халвой» в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или на странице акции. После активации можно приобретать товары и услуги с увеличенной рассрочкой 24 месяца в любых магазинах партнеров.

Акция продлится до 8 декабря 2024 года.

Информация о точных сроках, организаторе, правилах проведения акции, количестве и условиях получения призов тут (раздел «Акции»).

* После регистрации в акции всем участникам на 30 дней бесплатно (при первичном подключении) предоставляется подписка «Халва.Десятка» с единым увеличенным сроком рассрочки 10 месяцев на все покупки в магазинах-партнерах. Если базовый срок рассрочки в магазине-партнере превышает 10 месяцев — к покупке применяется базовый срок. По истечении 30 дней подписка автоматически ежемесячно продлевается — 399 рублей в месяц (299 рублей для карт «Социальная Халва»). Отключение в любой момент в мобильном приложении.

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