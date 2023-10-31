Совкомбанк повышает ставки по вкладам и онлайн-копилке

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Ставки по всем продуктам увеличатся на 1,5 п.п.

С 31 октября ставки вырастут по срочным вкладам банка на всех сроках действия. Процентная ставка по сезонному вкладу «Золотая пора с Халвой» увеличится до 13% годовых на сроках 3 и 6 месяцев.

Максимальная ставка по вкладам в банке составит 13,3% годовых по вкладу «Удобный», открытому на 3 года, для клиентов «Халвы» при регулярном использовании карты и отсутствии просрочек по кредитам в банке.

Для держателей «Халвы» процент на остаток по карте увеличится до 10,5% годовых – повышенная ставка действует при подключении подписки «Халва. Десятка» и выполнении регулярного оборота по карте, то есть совершении не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей в месяц. Для новых клиентов «Халвы» в первые три месяца на остаток по карте будет начисляться 15% годовых.

Также 31 октября процентная ставка по накопительному счету «Онлайн-копилка» вырастет до 10% годовых при условии регулярного пополнения копилки с карты «Халва». «Онлайн-копилку» можно открыть в мобильном приложении или личном кабинете банка.

Подробнее об условиях – на сайте банка.

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