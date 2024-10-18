Совкомбанк получил статус ключевого партнера Фонда «Сколково»

Фото: Департамента по связям с общественностью ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). В данной роли Банк планирует инвестировать в совместные проекты со «Сколково» более 650 млн рублей в течение ближайших пяти лет. Соответствующее соглашение подписано на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Совкомбанк является официальным партнером Фонда «Сколково» с 2021 года. За это время общими усилиями реализован ряд проектов, в том числе три конкурсные программы по наращиванию технической экспертизы в форме хакатонов для студентов и опытных разработчиков.

С 2022 года Совкомбанк и «Сколково» развивают основную совместную инициативу — федеральный благотворительный проект «Технологии добра», маркетплейс цифровых продуктов, нацеленный на организацию системной помощи НКО в вопросах цифровизации их деятельности и организационного развития для поддержания устойчивости сектора.

«Сколково» выступает стратегическим партнером проекта, привлекает ресурсы стартапов-резидентов для развития специализированных цифровых продуктов и сервисов для некоммерческих организаций и благотворительных фондов. На сегодняшний день в проекте уже участвует 33 партнера, включая резидентов «Сколково». В рамках проекта «Технологии добра» состоялся конкурс ИТ-решений для НКО, проведено пять крупных исследований некоммерческого сектора для обеспечения устойчивости проекта.

Значительная часть будущих совместных инициатив Банка и Фонда будет направлена на развитие проекта «Технологии добра». Ключевым событием конца 2024 года станет одноименная конференция, которая объединит бизнес, государство и НКО в решении стратегических задач некоммерческого сектора.

Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка: «Мы гордимся тем, что Совкомбанк стал первым частным банком, получившим статус ключевого партнера Фонда “Сколково”. Это открывает новые возможности для совместных проектов и инвестиций в инновации. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет не только развивать техническую экспертизу, но и поддерживать некоммерческие организации. Вместе мы сможем создать эффективные решения, способствующие цифровизации и устойчивости благотворительного сектора экономики России».

Павел Новиков, управляющий директор Фонда «Сколково»: «Совкомбанк за четыре года партнерства с Фондом “Сколково” создал R&D-центр в сфере ИТ и Финтех в несколько тысяч человек, внес значимый вклад в популяризацию ИТ-профессий через серию хакатонов, внедрил десятки решений наших резидентов, вышел на IPO и провел ряд исследований в сфере цифровизации. Например, цифровизация более 500 благотворительных организаций за год стала возможной благодаря уникальному совместному проекту “Технологии добра”. Статус “Ключевой партнер” является подтверждением значимости вклада в развитие экосистемы инноваций в России и высокой оценкой исследовательской деятельности Совкомбанка со стороны Фонда “Сколково”».

Справочная информация

«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научно-технологическое сердце «Сколково» – институт Сколтех – входит в топ-100 лучших молодых университетов мира престижного рейтинга NatureIndex. Занимает второе место среди лучших университетов России по версии Research.com.

Выручка резидентов «Сколково» в 2023 году увеличилась на 43% по сравнению с 2022 годом и составила 508 млрд рублей. На 1 сентября 2024 года число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4300. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 95 тысяч.

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Совкомбанк – быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании. Средняя доходность акционерного капитала (ROE) за последние 10 лет – 35%, среднегодовой рост акционерного капитала – 36%. Размеры Группы позволяют работать со всеми крупнейшими компаниями, а небольшая доля рынка (2%) оставляет большой потенциал для роста.

Группа Совкомбанка обслуживает 9,5 миллионов активных клиентов и 200 тысяч компаний. В Совкомбанке работают 36 тысяч сотрудников в 2 тысячах офисов, расположенных в 1 тысяче городов в 79 регионах России.

Кредитные рейтинги Совкомбанка по национальной шкале: АКРА - «AA», «Эксперт РА» - «ruАA», «НКР» - «AA-».

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