Совкомбанк поддерживает компании с высоким уровнем ЭКГ-рейтинга

Совкомбанк предлагает компаниям, входящим в список ЭКГ-рейтинга (экология, кадры, государство) не ниже уровня «ААА», дополнительные льготы и консультационные услуги при предоставлении услуг по банковским продуктам. Банк согласовывает условия в индивидуальном порядке.

ЭКГ-рейтинг (Экология-Кадры-Государство) – комплексный результат оценки компании, проводимой бесплатно и прозрачно (данные поставляются из государственных информационных систем). Более 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уже оцифрованы по методике. Высоким уровнем рейтинга обладают всего 0,97% компаний.

Впервые ЭКГ-рейтинг был внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В 2023 году проект приобрел федеральный статус. С 1 февраля 2024 года вступил в силу национальный стандарт «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ- рейтинг)» (ГОСТ Р 11198-20232), определяющий методику оценки и порядок формирования рейтинга.

Рейтинг оценивает экологическую ответственность бизнеса, уровень оплаты труда и корпоративный социальный пакет, финансовую устойчивость, налоговую историю и благонадежность, а также участие в благотворительных проектах.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»