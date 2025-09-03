Совкомбанк переворачивает календарь и…объявляет акцию с кэшбэком до 30% за покупки

Фото от пресс-службы ПАО "Совкомбанк"

С 3 по 5 сентября держатели карты «Халва» могут получить кэшбэк до 30% за покупки в крупнейших маркетплейсах.

Чтобы участвовать в акции «На календаре кэшбэк до 30%», достаточно активировать акцию в мобильном приложении или на странице акции и совершать покупки на сумму от 5000 рублей у партнеров - участников.

В акции участвуют Яндекс Маркет, Яндекс Еда, Яндекс Лавка, Яндекс Путешествия, Маркет Деливери, OZON, OZON Travel, Сима-ленд, Купер, CDEK.Shopping, Lamoda, Отелло.

Участие в акции автоматически подключает подписку «Халва.Десятка». Кэшбэк начисляется на карту до 3 октября. Максимальный размер кэшбэка — 1500 баллов, где один балл равен одному рублю.

Все участники акции при первом подключении получают 30 дней бесплатной подписки «Халва.Десятка» с рассрочкой 10 месяцев на все покупки у партнёров. После пробного периода подписка автоматически продлевается за 399 рублей в месяц (299 рублей для держателей «Социальной Халвы»). Отключить подписку можно в любое время в мобильном приложении или по телефону 8-800-100-777-2.

Подробные условия доступны на странице акции.

Успейте воспользоваться выгодным предложением и вернуть часть затрат на покупки!

Реклама ПАО «Совкомбанк»