Совкомбанк открывает Школу финансовых аналитиков

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

С 15 марта по 29 мая Совкомбанк проведёт образовательный интенсив для лучших студентов ведущих вузов страны.

Экспертные специалисты – руководители Совкомбанка – будут делиться знаниями из областей бухгалтерского учёта, финансовой математики, кредитного анализа, эконометрики и не только.

Занятия будут проходить в online формате. Студенты школы смогут бесплатно освоить высокооплачиваемую профессию финансового аналитика, прокачать навыки и компетенции.

Для студентов, которые будут посещать занятия без пропусков и своевременно выполнять домашние задания, банк подготовил ежемесячную стипендию размером 20 000 рублей.

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

По окончании обучения лучшие учащиеся Школы финансовых аналитиков пройдут экспресс-собеседования в команду Совкомбанка.

Чтобы стать учащимся школы финансовых аналитиков, необходимо обучаться в вузе Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Костромы, Саратова или Воронежа. А также выполнить тестовое задание.

Подать заявку можно до 14 марта по ссылке.



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