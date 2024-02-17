Совкомбанк объявляет о рекордной прибыли за 2023 год и целях на 2024 год

ПАО «Совкомбанк» (Совкомбанк, банк, а вместе с дочерними обществами — группа, тикер: SVCB), диверсифицированная и быстрорастущая российская финансовая группа, объявляет о получении в 2023 году рекордной чистой прибыли согласно предварительной неаудированной финансовой отчетности.

Чистая прибыль составила 95 млрд рублей (4,6 рубля на 1 акцию), в том числе:

регулярная чистая прибыль — 62 млрд рублей;

нерегулярная чистая прибыль — 33 млрд рублей.

Консолидированная финансовая отчетность Совкомбанка по МСФО за 2023 год будет опубликована в 19.00 15 марта 2024 года на сайте банка, в Telegram-канале банка, а также на сервере раскрытия информации e-disclosure.ru.

Совкомбанк планирует предложить совету директоров банка вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров (ГОСА), которое состоится в июне 2024 года, вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% чистой прибыли за 2023 год. Дивиденды составят 1,1 рубля на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере 5 млрд рублей, которые уже были выплачены в IV квартале 2023 года. Такое предложение соответствует дивидендной политике банка.

«Прошедший год стал для нас историческим. Совкомбанк вышел на IPO, а также показал рекордные за всю историю банка результаты по чистой прибыли. Для максимально комфортного прохождения периода высоких ставок в 2024 году мы создали дополнительные резервы по кредитному портфелю и рассчитываем на сохранение темпов роста в текущем году», — прокомментировал имеющиеся достижения первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

ПАО «Совкомбанк» — крупный частный универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны по размеру активов (активы: 2,8 трлн рублей по МСФО) и в топ-10 по объему вкладов населения. Входит в топ-3 частный банков по размеру капитала и активов. Банк представлен 2852 офисами в 79 регионах РФ. Группа Совкомбанка обслуживает 15 млн клиентов, из них 14,1 млн заемщиков, 0,7 млн вкладчиков и 200 тыс. юридических лиц. В банке работают 28 тыс. сотрудников. Кредитные рейтинги банка: Эксперт РА (ruAA, стабильный), АКРА (АА-, стабильный), НКР (АА-, стабильный).

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