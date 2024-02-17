Совкомбанк объявляет о намерении приобрести Хоум Банк

ПАО «Совкомбанк» (Совкомбанк, тикер: SVCB) и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Хоум Банк) достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года — после получения всех необходимых регуляторных одобрений.

Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счет дохода от выгодного приобретения Хоум Банка в 2024 году, так и от долгосрочного эффекта благодаря синергии и масштабированию экспертизы Хоум Банка в POS-кредитовании в 79 регионах присутствия Совкомбанка.

В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% — до 9 млн, а розничный и депозитный портфели — на 25% и 20%, до 915 млрд и 945 млрд рублей соответственно.

Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе, до конца 2024 года, Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Ожидаемый положительный эффект от интеграции Хоум Банка на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024-2025 годах.

Оценка Хоум Банка в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год). Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты Хоум Банка в свою финансовую отчетность уже в 2024 году, после получения разрешения на сделку со стороны регуляторов.

Акционеры Хоум Банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.

«Мы рады объявить нашим акционерам о сделке, которая удовлетворяет нашему основному критерию эффективности бизнеса — 30% доходности от инвестиции. Главной задачей объединения банков является рост бизнеса при сохранении высоких стандартов сервиса для клиентов. В результате сделки мы получим экономию затрат на привлечение клиентов, выдачу кредитного портфеля и привлечение портфеля депозитов, что положительно скажется на общих результатах Совкомбанка. Структура сделки позволяет при минимальном объеме дополнительной эмиссии сохранить дивидендную политику и увеличить прибыль на акцию», — прокомментировал событие председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

ПАО «Совкомбанк» — крупный частный универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны по размеру активов (2,8 трлн рублей по МСФО) и в топ-10 по объему вкладов населения. Входит в топ-3 частных банков по размеру капитала и активов. Банк представлен 2852 офисами в 79 регионах РФ. Группа Совкомбанка обслуживает 15 млн клиентов, из них 14,1 млн заемщиков, 0,7 млн вкладчиков и 200 тыс. юридических лиц. В банке работают 28 тыс. сотрудников. Кредитные рейтинги банка: Эксперт РА (ruAA, стабильный), АКРА (АА-, стабильный), НКР (АА-, стабильный).

Хоум Банк — розничный банк, обслуживающий 3 млн активных клиентов, выдающий кредиты в 125 тыс. точек продаж. Розничный кредитный портфель банка — 180 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, а прогноз чистой прибыли ХБ за 2023 год — 13 млрд рублей. За 2023 год банк выдал розничные кредиты на сумму 100 млрд рублей.

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