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Совкомбанк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции за 6 месяцев 2024 года
Совкомбанк выпустил первый социальный отчёт – за шесть месяцев 2024 года банк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции, помог 193 организациям и 150 тысячам клиентов. В отчёте учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене.
- «Совкомбанк про добро»
Маркетплейс добрых дел, где банк утраивает пожертвования пользователей, продолжает развиваться. За первое полугодие 2024 года Совкомбанк открыл доступ к платформе для не клиентов банка, реализовал новый функционал – добавил личный кабинет для фондов, кэшбэк, приветственные баллы и другое.
- «Технологии добра»
Проект Совкомбанка и Sk Финтех Хаб (Сколково), где банк и его партнеры предоставляют бесплатные услуги для сотен благотворительных фондов. Банк добавил новые продукты и сервисы и присоединил партнеров.
Отчёт содержит список организаций, которым банк помог в первом полугодии 2024 года.
Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка прокомментировал:
«В первый отчёт мы включили все направления социальных инвестиций, включая федеральный проект со Сколково «Технологии добра» и собственную благотворительную платформу «Совкомбанк про добро». В своем подходе мы раздаем не «рыбу», а «удочки», полезные для сотен добрых организаций. Так мы делаем добрые дела вместе с нашими клиентами и партнерами».
С полным отчётом можно ознакомиться по ссылке.
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