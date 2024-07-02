Совкомбанк начинает сотрудничество с премиальным автомобильным брендом HONGQI

Совкомбанк и автомобильный бренд HONGQI объявляют о начале сотрудничества и запуске совместной программы автокредитования.

Теперь автомобили модельного ряда HONGQI можно приобрести без первоначального взноса по программе беспроцентной рассрочки по карте «Халва». Продолжительность рассрочки может составлять до 78 месяцев в зависимости от модели автомобиля. Также Совкомбанк предлагает потенциальным покупателям программу субсидируемого кредитования по сниженным процентным ставкам, без первоначального взноса и на срок до 84 месяцев.

«Наше сотрудничество с HONGQI – это возможность приобрести роскошный автомобиль на роскошных условиях. Мы уверены, что наши программы рассрочки и автокредитования в совокупности с преимуществами автомобилей HONGQI будут способствовать еще большему росту популярности этой марки в России», – комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

Исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев: «HONGQI всегда выбирает для сотрудничества самых надежных и стабильных партнеров. И Совкомбанк, входящий в первую десятку финансово-кредитных организаций России, безусловно относится именно к таким. Надеемся, что благодаря этому сотрудничеству приобретение автомобилей HONGQI станет еще удобнее для клиентов. Профессионализм и опыт специалистов Совкомбанка помогут клиентам HONGQI почувствовать внимание к себе и заботу, необходимые в работе премиального бренда».

Финансовые программы действуют на новые автомобили HONGQI HS5 Classic 2023-2024 гг. выпуска, HONGQI HS5 NEW 2023-2024 гг. выпуска, HONGQI H5 NEW 2023-2024 гг. выпуска, HONGQI H9 2023-2024 гг. выпуска, HONGQI E-HS9 2021, 2023-2024 годов выпуска, HONGQI HS3 2024 года выпуска. Сумма рассрочки или кредита в зависимости от выбранной программы составляет от 300 тыс. до 9 млн рублей.

Заявку на кредит или рассрочку по карте «Халва» можно подать в дилерских центрах HONGQI. Для этого потребуется только паспорт гражданина России. Банк рассматривает заявку в течение часа, кредитный договор можно подписать в официальном дилерском центре.

Программы субсидируемого кредитования и авторассрочки от Совкомбанка доступны во всех официальных дилерских центрах HONGQI.

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