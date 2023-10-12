Совкомбанк и ППК «РЭО» договорились о финансировании в сфере обращения с отходами

Фото пресс службы ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — расширить доступ к финансированию участникам отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе при реализации масштабных инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, и предложить новые финансовые инструменты для повышения эффективности деятельности компаний в сфере ТКО.

Соглашение также предусматривает возможность привлечения Совкомбанка к организации выпуска, размещения и приобретения ППК «РЭО» облигаций, эмитированных РЭО и направленных на финансирование проектов в сфере обращения с отходами.

«Совкомбанк зарекомендовал себя в качестве надежного партнера, предлагающего продукты и услуги ответственного финансирования. Одним из стратегических приоритетов Банка является стимулирование эффективной утилизации отходов и переход к рациональной модели потребления. Мы уверены в долгосрочных партнерских отношениях с ППК „РЭО“ в финансировании новых инфраструктурных проектов, развитии отрасли и трансформации проблемы мусора в новый источник производственного сырья. Уверены, что подписание соглашения внесет вклад в решение экологических задач национального масштаба», — сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

«Для поддержки проектов в сфере обращения с отходами РЭО расширяет сотрудничество с банковской сферой, на полях РЭФ было подписано соглашение о совместном финансировании со „Совкомбанком“. В рамках сотрудничества будет рассмотрена возможность участия „Совкомбанка“ в организации размещения и приобретения облигаций, эмитированных РЭО. Средства будут направляться на финансирование проектов в сфере обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Подписание состоялось на площадке Российского экологического форума, который проходит 8-11 октября в подмосковной Истре.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. На протяжении 20 лет Совкомбанк демонстрирует высокие темпы роста. Из банка регионального значения стал вторым по прибыльности банком среди системно значимых. Уникальные продуктовые решения и сочетание органического роста с точечными сделками M&A позволили Банку диверсифицировать бизнес и занять прочные позиции на финансовом рынке.

Бизнес-модель Банка основана на трех сегментах — рознице, корпоративном и инвестиционном бизнесе. В Группу также входят небанковские бизнесы: страхование, закупки, факторинг и лизинг. Диверсифицированный портфель финансовых услуг позволяет предоставлять клиентам комплексное обслуживание и оказывает синергетический эффект.

В Банке работают 28 тыс. сотрудников в 2,6 тыс. офисах, расположенных в 79 субъектах РФ.

Кредитные рейтинги Совкомбанка: АКРА — «AA-», «Эксперт РА» — «ruАA», «НКР» — «AA-».

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