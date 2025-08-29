Совкомбанк и ES Gallery создали арт-объект в Казани

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

28 августа в Казани состоялось торжественное открытие арт-объекта, созданного в коллаборации Совкомбанка, международной галереи ES Gallery и художницы Ирины Сафиуллиной. Произведение искусства расположено на территории БЦ Urban и стало новым украшением городского пространства, воплощая идею ценности человека и гармоничного взаимодействия бизнеса и культуры.

Проект – пример успешной синергии финансового сектора и современного искусства. Арт-объект отражает философию «люди важнее», подчеркивая значимость человеческих ценностей и творческого начала в повседневной жизни.

HR-директор группы Совкомбанк Надия Имаметдинова:

«Открытие арт-объекта – это не только вклад в культурное развитие города, но и отражение наших корпоративных ценностей, где в центре находится человек. Через призму корпоративной культуры, качественный сервис для клиентов и наши социальные инвестиции мы достигаем лучших результатов в бизнесе».

Художница и автор арт-объекта Ирина Сафиуллина:

«Этот проект про легкость и радостные моменты, которые объединяют и наполняют людей. И главный слоган "люди важнее" также обращен к человеку, личному, чувственному. Сердце – символ из популярной культуры, который очень узнаваем и мгновенно создает позитивные вибрации, наполняет ощущением любви и счастья».

Основательница ES Gallery и архитектурного бюро Bespoke Architects Элина Сафарова:

«Еще десять лет назад, когда мы проектировали Урбан, мы мечтали о том, чтобы кто-то пришел сюда с запросом на искусство. Этот арт-объект стал отражением – людей, живущих в городе, отражение нашего отношения друг к другу, и я уверена, он станет центром притяжения. Я благодарна Совкомбанку за то, что вы показали, как можно относиться к городу и друг к другу через такие предметы искусства. Это такой правильный и добрый вирус, которым, я надеюсь, заразятся и другие талантливые люди и компании – и таких арт-объектов в городе станет больше».

Открытие арт-объекта в Казани стало значимым событием в культурной жизни города, наглядно демонстрирующим потенциал партнерства бизнеса и арт-сообщества для создания социально значимых проектов.