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Совкомбанк и автомобильный бренд LIVAN запускают партнерскую программу автокредитования
В банке теперь можно оформить автокредит на автомобили LIVAN по субсидированной ставке.
В июне Совкомбанк и китайский бренд автомобилей LIVAN запустили совместную программу кредитования LIVAN Direct. В рамках программы автомобиль LIVAN X3PRO можно приобрести в кредит по ставке от 0,01% годовых.
Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости авто, срок кредита — от 2 до 7 лет. Заявку на кредит по программе LIVAN Direct можно подать в официальных дилерских центрах LIVAN, потребуется только паспорт гражданина России. Банк рассматривает заявку в течение часа, кредитный договор можно подписать в дилерском центре.
Программа автокредитования предусматривает обязательное оформление полиса КАСКО, страховой полис можно приобрести в любой страховой компании или дилерском центре-партнере.
Livan X3Pro — компактный кроссовер с передним приводом, мотор автомобиля 1,5 л мощностью 103 л.с.
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