Совкомбанк будет начислять кешбэк за любые покупки по карте «Халва»

С 23 июня Совкомбанк отменяет правило обязательных пяти покупок в месяц на сумму от 10 тысяч рублей, которое ранее являлось необходимым условием для получения кешбэка и повышенного процента на остаток по «Халве».



Теперь все без исключения клиенты с подпиской «Халва. Десятка» смогут получать 15% годовых на остаток собственных средств по карте «Халва». Новым клиентам при наличии подписки «Халва. Десятка» первые три месяца будет начисляться 17% годовых на остаток средств по «Халве».



Кешбэк по карте «Халва» с 23 июня будет начисляться за любые покупки собственными средствами, в том числе за покупки до 1000 рублей вне партнерской сети без каких-либо дополнительных условий.



Подробнее об условиях по карте «Халва» – здесь.

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