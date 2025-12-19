Совфед запретил продажу вейпов и табачной продукции на остановках

Сенаторы одобрили закон, который вводит запрет на продажу вейпов и табачной продукции на остановках общественного транспорта. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года, передает РИА Новости.

Поправки вносятся в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Документ запрещает розничную торговлю табаком, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для их потребления на остановках городского и пригородного транспорта.

При этом предусмотрено исключение: если торговый объект, размещенный на остановке, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции, запрет на него распространяться не будет.