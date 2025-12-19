news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 декабря 2025 12:13

Совфед запретил продажу вейпов и табачной продукции на остановках

Читайте нас в
Телеграм

Сенаторы одобрили закон, который вводит запрет на продажу вейпов и табачной продукции на остановках общественного транспорта. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года, передает РИА Новости.

Поправки вносятся в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Документ запрещает розничную торговлю табаком, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для их потребления на остановках городского и пригородного транспорта.

При этом предусмотрено исключение: если торговый объект, размещенный на остановке, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции, запрет на него распространяться не будет.

#закон #табачная продукция #продажа #запрет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025