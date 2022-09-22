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Ру Тат
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Общество
22 сентября 2022  15:35

Совфед хочет сократить список заболеваний, с которыми дают отсрочку от службы

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Обновить критерии годности к несению военной службы и сократить список заболеваний, с которыми мобилизованным дают отсрочку от службы, предложила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она, напомним, участвовала в разработке законопроекта, который вводит уголовное наказание за дезертирство, добровольную сдачу в плен.

Сенатор напомнила, что сейчас от призыва и военных сборов освобождаются, к примеру, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей», – цитирует Ковитиди РИА Новости.

Напомним, накануне Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призвать для службы в зоне спецоперации на Украине предполагается 300 тыс. резервистов.

#мобилизация #спецоперация на Украине
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