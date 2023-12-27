Совфед РФ попросил ФАС и Минпромторг проконтролировать цены на машины такси

Совет Федерации предлагает Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проконтролировать образование цен на автомобили такси. Отмечается, что проверка ожидается, если введут требования к уровню их локализации в регионах РФ. Цель контроля - избежать ценового сговора поставщиков, а также привести в порядок продажи машин с заводов напрямую без наценок дилеров, пишет РБК.

Регионам также предложили ориентироваться на Москву, где выделяли субсидии, компенсируя тем самым таксомоторным компаниям часть затрат на покупку машин. Отметим, что в столице страны эти затраты компенсируют с 2012 года.

Напомним, в ноябре 2023 года в Госдуме предложили дополнить закон о такси. Теперь власти регионов имеют право устанавливать обязательные требования по локализации используемых в такси машин. Локализацию меряют баллами, как это сейчас происходит для допуска автомобилей к госзакупкам. Правительство получит право устанавливать минимальный обязательный уровень локализации автомобилей такси, а также категории, на которые не будет распространяться требование.

Как отметили инициаторы закона, данная мера поможет дополнительно простимулировать спрос на отечественные высоколокализованные автомобили у отрасли такси.

Однако пока документ не прошел первое чтение. Хоть Минпромторг и «АвтоВАЗ» поддержали инициативу, но некоторые назвали ее «преждевременной». Так, ФАС полагает, что такая мера усилит дисбаланс между спросом и предложением, а также спровоцирует рост цен. Минэкономики, тем временем, считает, что негативным фактором является и отсутствие у российских машин автоматической коробки передач, тогда как таксисты ездят в основном на «автомате».

Директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин предполагает, что инициативу реализовать будет трудно. Причина – высокая стоимость новых машин, на которые у таксопарков нет денег. По его словам, надо сначала устранить дефицит на рынке новых авто любыми брендами, снизить на них цены, а потом стимулировать приобретение отечественных авто.

Управляющий директор сервисов «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко, в свою очередь, считает инициативу с локализацией хорошей. Он подчеркнул, что на сегодняшний день большая часть таксопарка – это российские машины.