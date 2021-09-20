СовФед призвал ввести в вузах экстренную блокировку входных дверей

Необходимо ввести систему экстренной блокировки входных дверей в российских вузах и принять целый комплекс мер по обеспечению безопасности, чтобы избежать трагедий, подобных случившейся в Пермском университете. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, сообщает РИА Новости.

«К несчастью, происходит уже не первая подобная трагедия, и для их предотвращения, думаю, необходимо принимать комплекс мер. Одной из них может стать система экстренной блокировки входных дверей в отдельные здания и помещения», — сказала зампред.

По мнению сенатора, в социально значимых учреждениях необходимо в ближайшее время внедрить программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта, способное распознавать девиантное поведение, а также выявлять оружие и своевременно предупреждать людей об опасности.

Кроме того, Рукавишникова отметила, что, на ее взгляд, следует запретить вход на территорию всех учебных заведений, включая школы и детские сады, посторонних лиц.

Сегодня, 20 сентября, студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали 18-летнего стрелка. По данным Минздрава, в ходе инцидента погибли шесть человек, 24 были ранены. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что устроивший стрельбу в своих записках упоминал аналогичное нападение на казанскую гимназию №175.