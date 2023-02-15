Совфед призвал «опросить с пристрастием» ФРГ, Данию и Швецию о подрыве «Северных потоков»

Несмотря на то, что Германия, Дания и Швеция участвуют в расследовании подрыва российских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», их самих необходимо опросить по этой теме под присягой, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его мнению, опрос должна вести независимая следственная группа.

Косачев напомнил о расследовании журналиста Сеймура Херша о «Северных потоках», в котором обвинил в подрывах ВМС США. «Если он прав (а вероятность высокая, ведь из четырех веток взорваны только три), два взрывных устройства – считай, улики – либо так и лежат где-то на дне, либо уже обнаружены и перепрятаны «расследователями» из Германии, Дании и Швеции», – написал Косачев в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что доверять действующей следственной группе нельзя, назвав их «соучастниками преступления».

«Ждем действий (или отсутствия действий, что тоже ответ) со стороны Конгресса», – добавил сенатор.

Напомним, 8 февраля Херш опубликовал статью, в которой утверждает, что водолазы ВМС США летом установили взрывчатку под российские газопроводы, а через три месяца ее активировали норвежцы. В Белом доме эту информацию отрицают. В Кремле, комментируя статью, заявили, что журналисты и общественность должны обращать больше внимания на попытки Запада «тихо свернуть» расследование о происшествиях на «Северных потоках».