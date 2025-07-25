Совфед освободил работающих по квоте мигрантов от экзаменов по русскому и истории РФ

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, освобождающий иностранных граждан, трудоустраивающихся в России по квоте, от обязательного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ», – говорится в тексте закона.

Документ также предусматривает продление срока предоставления сертификата о знании русского языка для квалифицированных специалистов. Это касается иностранных граждан, работающих по профессиям, включенным в утвержденный Минтрудом перечень.