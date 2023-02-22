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Политика 22 февраля 2023 15:49

Совфед одобрил законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

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Совет Федерации на пленарном заседании единогласно одобрил закон о приостановлении действия Договора между Россией и Соединенными Штатам о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, о том, что Россия приостанавливает свое участие в соглашении, Президент РФ Владимир Путин объявил во время выступления с посланием Федеральному Собранию. Вечером того же дня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект закона был внесен главой государства на рассмотрение нижней палатой парламента.

Сегодня Государственная Дума единогласно приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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