©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Совфед одобрил законопроект о приостановке участия России в ДСНВ
Совет Федерации на пленарном заседании единогласно одобрил закон о приостановлении действия Договора между Россией и Соединенными Штатам о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, о том, что Россия приостанавливает свое участие в соглашении, Президент РФ Владимир Путин объявил во время выступления с посланием Федеральному Собранию. Вечером того же дня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект закона был внесен главой государства на рассмотрение нижней палатой парламента.
Сегодня Государственная Дума единогласно приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»