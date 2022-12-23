Совфед одобрил законопроект о пожизненном наказании за содействие диверсиям

Совет федерации одобрил законопроект об уголовном наказании, в том числе пожизненном, за содействие диверсионной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Документ дополнит Уголовный кодекс России новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к диверсиям. Кроме того, наказания не избегут и те, кто финансирует деятельность диверсантов.

Законопроект был одобрен несмотря на возражения со стороны комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Как отметил его руководитель Андрей Клишас, неправильно, что в ряде случаев за незаконченные преступления предусматривается более строгое наказание, чем оконченные. Планируется, что этот пункт будет скорректирован уже в новом году.