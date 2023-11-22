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Совфед одобрил законопроект о повышении размера пенсионного коэффициента
Совет Федерации одобрил законопроект, предлагавший поднять размер одного пенсионного коэффициента до 133,05 рубля (ранее было 129,46 рубля). Также был одобрен проект закона о размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Его предлагали установить в размере 8134,88 рубля, пишет РИА Новости.
Как уточняли парламентарии, установление размера такого коэффициента и выплаты поможет повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих пенсионеров, которых в РФ насчитывается 32,6 млн человек.
Отметим, что размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии вырос в среднем на 1 572 рубля или до 22 605 рублей, а величина страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – на 1 631 рубль или до 23 449 рублей.
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