Совфед одобрил законопроект о повышении размера пенсионного коэффициента

Совет Федерации одобрил законопроект, предлагавший поднять размер одного пенсионного коэффициента до 133,05 рубля (ранее было 129,46 рубля). Также был одобрен проект закона о размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Его предлагали установить в размере 8134,88 рубля, пишет РИА Новости.

Как уточняли парламентарии, установление размера такого коэффициента и выплаты поможет повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих пенсионеров, которых в РФ насчитывается 32,6 млн человек.

Отметим, что размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии вырос в среднем на 1 572 рубля или до 22 605 рублей, а величина страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – на 1 631 рубль или до 23 449 рублей.