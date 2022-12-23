Совфед одобрил закон, упрощающий трудоустройство иностранцев в России

Сенаторы одобрили закон, который упростит трудоустройство в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ предусматривает для них возможность открытия индивидуального лицевого счета Фондом пенсионного и социального страхования РФ, передает РИА Новости.

Поправки вносятся в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования.

Уточняется, что открыть индивидуальный лицевой счет иностранцы смогут, подав заявление в Фонд соцстрахования в электронной форме через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).