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Общество
23 декабря 2022  23:12

Совфед одобрил закон, упрощающий трудоустройство иностранцев в России

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Сенаторы одобрили закон, который упростит трудоустройство в России иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ предусматривает для них возможность открытия индивидуального лицевого счета Фондом пенсионного и социального страхования РФ, передает РИА Новости.

Поправки вносятся в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования.

Уточняется, что открыть индивидуальный лицевой счет иностранцы смогут, подав заявление в Фонд соцстрахования в электронной форме через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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