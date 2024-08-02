Совфед одобрил закон о наказании за участие в нежелательных организациях

Совет Федерации одобрил законы, согласно которым граждане будут нести административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых организаций, которые были признаны нежелательными на территории РФ, передает РИА Новости.

Сейчас такая ответственность распространяется только на участников иностранных и международных неправительственных организаций. Законы предусматривают наказание за участие в организациях, в состав которых входят органы власти иностранных государств.

Первый закон вводит уголовную ответственность за осуществление деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной.

Повторное участие в такой деятельности после административного наказания влечет штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы до 2 лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет.

Предоставление или сбор средств для финансирования нежелательной организации наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, принудительными работами на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишением свободы на срок от 1 до 5 лет.

Организация деятельности нежелательной организации влечет за собой наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Второй одобренный закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, расширяя список организаций, за участие в которых можно получить наказание. В соответствии с российским законодательством, за участие в деятельности любой нежелательной организации, если это не является уголовным преступлением, предусмотрено административное наказание в виде штрафа для граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.