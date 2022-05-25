Совфед одобрил отмену возрастного предела для службы по контракту

Совет Федерации поддержал проект закона, которым отменяется верхняя возрастная планка для заключения первого контракта на прохождение военной службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас россияне могут впервые пойти на контрактную службу в возрасте до 40 лет, а иностранные граждане — до 30 лет. Если законопроект будет принят, то это ограничение будет снято для обеих категорий граждан трудоспособного возраста.

Ранее проект уже был одобрен в трех чтениях депутатами Госдумы, после поддержки со стороны Совфеда его направят на подпись Президенту России Владимиру Путину.

Как сообщил замминистра обороны Николай Панков, возрастные контрактники смогут стать инженерами, водителями, фельдшерами и поварами, однако, к примеру, в десантные войска их не возьмут из-за особых требований по здоровью.