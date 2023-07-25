Совфед одобрил новый механизм капремонта многоквартирных домов-памятников

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Совфед одобрил закон, который утверждает новый механизм капремонта многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Порядок выполнения капитального ремонта домов-памятников долгое время не удавалось урегулировать. Теперь выработан гибкий и эффективный механизм. Капремонт будет проводиться без риска причинения вреда объекту культурного наследия, а жители смогут существенно улучшить свои жилищные условия», – отметил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, на настоящее время в подобных домах живет более миллиона граждан. Вопрос капремонта объектов урегулирован благодаря совместной работе Минстроя, Минкультуры и Госдумы во исполнение поручения Президента Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 21 июня 2022 года.

Предусматривается два подхода к капремонту. Работы в тех частях здания, которые обладают культурной и исторической ценностью (фасады, интерьер), будут выполняться с учетом сохранения таких объектов, с проведением историко-культурной экспертизы. А другие виды работ (замена водопроводных сетей или лифтов, ремонт кровли) будут выполняться без дополнительных ограничений.

Работы в домах, расположенных рядом с памятниками, но ими не являющимися, будут выполняться по общим правилам жилищного законодательства – ранее они не допускались.