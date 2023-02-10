Совфед обяжет торговые сети продавать товары местного производства

В Совете Федерации намерены обязать крупные торговые сети в обязательном порядке выкладывать на прилавки товары местного производства, так как это поможет поддержать региональных производителей. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Кутепов отметил, что из-за пандемии ковида и проведения спецоперации финансирование региональных программ сократилось по причине «ограниченности бюджетных средств», а федеральные меры по восстановлению экономик регионов также носят временный характер.

«В связи с этим, законопроектом предлагается оказать регионам поддержку, которая позволит обеспечивать занятость в регионах, восстанавливать их экономику», – пояснил сенатор.

Сейчас на смену небольшим магазинчикам приходят современные супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, уточняется в пояснительной записке. Таким образом, сетевые магазины стали наиболее распространенным местом приобретения продуктов, их доля в мегаполисах достигает 83-84%.

Такая ситуация приводит к уходу большого количества малых предприятий с рынка розничной торговли, констатирует сенатор. Согласно предлагаемым изменениям хозяйствующие субъекты смогут самостоятельно решать, какие региональные товары представлять в своих торговых сетях и в каком объеме. Эти нововведения поддержат сбыт продукции региональных производителей, который они имели до прихода в регионы торговых сетей, считает сенатор.