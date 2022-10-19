Совфед объяснил ситуацию со срочниками в условиях военного положения в новых регионах

Из-за введения военного положения в четырех новых субъектах России привлекать к участию в военной спецоперации военнослужащих, проходящих срочную службу, не планируется, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«До этого было определено, где могут принимать участие срочники», – цитирует его ТАСС.

Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин своим указом ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, документ вводит «средний уровень реагирования» в приграничных регионах России и режим базовой готовности во всех регионах за пределами Центрального федерального округа, в том числе – в Татарстане.