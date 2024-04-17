Совфед: Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда РФ

Ирина Подносова назначена Советом Федерации на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ. По данным из заключения, кандидатура Подносовой соответствует требованиям конституции и закона о статусе судей к председателю ВС России.

Подносова работает в Верховном суде с 2020-го в должности зампреда Верховного суда РФ. Она возглавляла Судебную коллегию по экономическим спорам. Также женщина имеет высший квалификационный класс судьи, пишет ТАСС.

Напомним, нового председателя Верховного суда России стали искать в связи со смертью 23 февраля Вячеслава Лебедева, возглавлявшего высшую судебную инстанцию с 1989-го. Для отбора объявляли конкурс. Кандидатура Подносовой стала единственной. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ 1 апреля рассмотрела ее, после чего представила заключение Президенту России Владимиру Путину.

Подносова родилась в 1953 году в Пскове. В 1975 году окончила юрфак Ленинградского госуниверситета. В начале своей карьеры была юристом на заводе и консультантом облисполкома.

Согласно Конституции РФ, председатель Верховного суда РФ, его заместители, а также судьи ВС РФ назначаются Советом Федерации по представлению Президента России. Решение принимается большинством голосов сенаторов. Постановление Совфеда вступает в силу в день принятия. Срок полномочий главы Верховного суда составляет шесть лет.