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Совфед и Госдума проведут 22 февраля внеплановое заседание
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22 февраля Государственная Дума и Совет Федерации проведут внеплановое заседание. Об этом рассказал РИА Новости источник в верхней палате парламента страны.
«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы», — сообщил собеседник.
Сенатор Вячеслав Тимченко отмечал, что встреча будет посвящена принятию законов об интеграции новых субъектов РФ в правовое поле страны. Документы должны быть приняты до 1 марта.
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