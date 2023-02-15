Совфед и Госдума проведут 22 февраля внеплановое заседание

22 февраля Государственная Дума и Совет Федерации проведут внеплановое заседание. Об этом рассказал РИА Новости источник в верхней палате парламента страны.

«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы», — сообщил собеседник.

Сенатор Вячеслав Тимченко отмечал, что встреча будет посвящена принятию законов об интеграции новых субъектов РФ в правовое поле страны. Документы должны быть приняты до 1 марта.