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Общество 24 октября 2026 18:58

Совфед до конца года обсудит защиту прав покупателей на маркетплейсах

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В Совете Федерации до конца года планируется рассмотреть тему защиты прав покупателей от возможных некачественных товаров на маркетплейсах. Обсуждение пройдет с участием Минпромторга, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

По его словам, маркетплейсы – один из элементов сегодняшней экономики. До конца осенней сессии с участием представителей Минпромторга, маркетплейсов и экономического комитета Совфеда планируется обсудить защиту прав потребителей на этих торговых площадках от некачественных товаров.

Тимченко отметил, что вопрос защиты прав потребителей находится в постоянной повестке сенаторов. В его профильном комитете это тема защиты конституционных прав граждан. Кроме того, комиссия Совфеда по мониторингу законодательства в сфере государственного контроля занимается вопросами защиты прав потребителей. По словам сенатора, у комиссии есть определенные наработки, которые она готова обсуждать для внедрения в практику, если это понадобится.

#совфед #маркетплейс
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