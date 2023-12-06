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Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о дате выборов президента, заявил Клишас
Конституционный комитет Совета федерации предложил палате рассмотреть проект постановления о проведении президентских выборов. Дата заседания, когда эту тему планируют рассмотреть – 7 декабря. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас, пишет РИА «Новости».
Напомним, что дата выборов главы государства – 17 марта 2024 года.
На заседании комитета спикер напомнил, что постановление Совфеда с назначением даты выбора президента может быть утверждено сенаторами 7 декабря 2023 года.
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