Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о дате выборов президента, заявил Клишас

Конституционный комитет Совета федерации предложил палате рассмотреть проект постановления о проведении президентских выборов. Дата заседания, когда эту тему планируют рассмотреть – 7 декабря. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас, пишет РИА «Новости».

Напомним, что дата выборов главы государства – 17 марта 2024 года.

На заседании комитета спикер напомнил, что постановление Совфеда с назначением даты выбора президента может быть утверждено сенаторами 7 декабря 2023 года.