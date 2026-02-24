Автоэксперт Попов поделился советами по вождению в предвесенний период

Советами, как не застрять в снегу и не попасть в аварию в преддверии весны, поделился автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

По его словам, каждому водителю в такую погоду стоит возить с собой пластины противоскольжения — специальные приспособления, которые подкладывают под колёса ведущей оси, чтобы избежать пробуксовки. Кроме того, эксперт рекомендует держать в машине лопату средних размеров для откапывания автомобиля.

Говоря о движении в плотном трафике, Попов обратил внимание на сложность межсезонья. Днём дорога прогревается и подтаивает, а к ночи, при понижении температуры, превращается в ледяной каток. «Вот этот переход из мягкого почти асфальтового в ледяное — его очень трудно поймать», — пояснил он.

Второй фактор риска — обилие слякоти, летящей на лобовое стекло. Омывающая жидкость расходуется быстро, и видимость резко ухудшается. Эксперт советует всегда иметь её в запасе.

Кроме того, в утренние и вечерние часы солнце находится низко над горизонтом и может слепить водителя. По словам Попова, это сумеречное состояние требует особого внимания и контроля за скоростью авто: «Не надо думать, что если днём вы чувствовали себя на асфальте уверенно, то вечером характеристики покрытия сохранятся. Оно могло замёрзнуть и превратиться в лёд», – заключил Попов.