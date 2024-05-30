Советы муниципальных образований РТ и Херсонской области начнут сотрудничать

Советы муниципальных образований Татарстана и Херсонской области подписали Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии. Документ был подписан в Казани.

Подписи ставили председатели Советов муниципальных образований РТ и Херсонской области Экзам Губайдуллин и Евгения Кузьменко. Планируется, что стороны будут развивать сотрудничество на всех уровнях муниципальной власти, включая обмен информацией, участие в совместной разработке предложений, затрагивающих интересы местного самоуправления и многое другое.

Напомним, инициатором сотрудничества между Советами стал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Свое предложение он озвучил в рамках встречи с участниками федеральной программы «Школа мэров», которая прошла 28 мая.

Начиная встречу в Совете МО Татарстана, Экзам Губайдуллин рассказал Евгении Кузьменко об административно-территориальном устройстве республики, системе госуправления. Более подробно председатель Совета остановился на системе местного самоуправления.

«Муниципальные образования нашей республики своей работой вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие Татарстана. Совет муниципальных образований РТ содействует становлению и развитию местного самоуправления, представляет и защищает общие интересы всех муниципалитетов республики», – сказал он.

Кузьменко заинтересовал опыт развития аграрного сектора Татарстана, в частности, ее вопросы касались системы мелиорации и сферы животноводства.

На той же встрече начальник отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхоза РТ Александр Молокин и гендиректор «ТК «Татмелиорация» Рустем Сунгатуллин предложили сформировать рабочую группу от Татарстана для поездки в Херсонскую область. Там планируется детально изучить вопросы и проработать рекомендации для дальнейшего углубленного сотрудничества.

Экзам Губайдуллин предложил также организовать приезд расширенной делегации муниципалов Херсонской области в Татарстан, для ознакомления с опытом работы органов местной власти республики.