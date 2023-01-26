Советы муниципалитетов Татарстана и Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня Советы муниципальных образований Татарстана и Башкортостана подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии. Предполагается, что теперь Советы будут обмениваться опытом работы органов местного самоуправления, сотрудничать при разработке и реализации программ и мероприятий по развитию местного самоуправления.

Церемония прошла в Казани, документ подписали председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин и Председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ», глава администрации Уфимского района РБ Вилорий Угаров.

Подписанное соглашение предполагает сотрудничество на всех уровнях муниципальной власти. В частности, это обмен опытом работы органов местного самоуправления, разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления и так далее.

«Совет муниципальных образований Республики Татарстан и Башкортостан тесно работают, есть своя история развития, практически во всех сферах мы взаимодействуем, главное – взаимодействуют наши муниципальные районы, – отметил Губайдуллин. – Каждый регион вносит большой вклад в развитие своих соседей, своих коллег. Поэтому, мы очень благодарны, что вы к нам приехали. Я думаю, что мы будем обмениваться мнениями, опытом, тем более у нас много общего».

Он также рассказал о деятельности Совета, назвав его приоритетной задачей развитие территорий. В числе прочего Губайдуллин поделился опытом проведения программы самообложения, ежегодной грантовой поддержки сельских поселений, территориальным общественным самоуправлениям, реализацией президентских программ.

Вилорий Угаров в свою очередь выразил надежду на плодотворную совместную работу. «Спасибо вам за инициативу, которую вы проявили, за подписание соглашения между двумя столпами регионов нашей страны. Я думаю, что это будет положительный импульс и для других субъектов», – заключил он.