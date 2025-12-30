Совету по воспитательной работе в РТ представили программу «Закупщик. Новое поколение»

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

В Казани на заседании Координационного совета по воспитательной работе в образовательных учреждениях Татарстана представили адаптационную образовательную программу для студентов «Закупщик. Новое поколение». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и проректоры по молодежной политике ведущих вузов республики. О программе им рассказала заместитель председателя Государственного комитета РТ по закупкам Мария Алмазова.

Пилотный проект реализован Госкомитетом РТ по закупкам совместно с Центром развития закупок в 2025 году на основе анализа и внедрения лучших региональных практик.

«Цель программы – подготовка нового поколения профессионалов для сферы государственных закупок, обеспечение отрасли квалифицированными молодыми кадрами и создание эффективной системы профориентационной работы среди студентов вузов Татарстана», – пояснила докладчица.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

По словам Алмазовой, программа включает трехэтапную систему подготовки: дистанционное обучение, очные практические занятия и индивидуальный творческий проект. «Этот комплексный подход позволяет участникам не только овладеть теорией и практикой закупочной деятельности, но и получить ценный опыт для будущего трудоустройства», – заметила она.

В 2025 году пилотную программу успешно завершили 19 студентов из 36 заявившихся. Пять из выпускников уже трудоустроены в сфере закупок, а двое рекомендованы в кадровый резерв. Благодаря взаимодействию с Молодежным правительством Татарстана обучение прошли и два представителя Луганской народной республики.

Мария Алмазова добавила, что программа способствует не только решению кадрового дефицита, но и укреплению партнерских связей между государственными структурами и образовательными организациями. Она убеждена в необходимости масштабирования проекта для формирования единой базы квалифицированных специалистов и развития профессионального сообщества закупщиков в Татарстане.

Для устойчивого развития инициативы Госкомитет РТ по закупкам обратился к совету за поддержкой информационной кампании, организацией регулярных наборов и рекомендациями вузам по направлению студентов для обучения в рамках программы.

Члены совета поддержали инициативу и выразили уверенность в ее значимости для профессионального становления студентов и развития сферы закупок в Татарстане.