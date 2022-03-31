Советский район Казани запустил конкурс эскизов новой стелы

В Казани на улице Ершова появится новая стела. Администрация Советского района запустила конкурс эскизов проекта монумента, который планируется установить на улице Ершова.

Конкурс пройдет в три этапа, сообщила пресс-служба администрации района. До 1 июня администрация будет принимать заявки. Затем участники получат месяц на создание эскизного проекта. Итоги конкурса планируется подвести 15 июля.

Выбрать эскиз проекта новой стелы власти района решили в честь 65-летия с момента образования Советского района.

Всех участников конкурса наградят благодарственными письмами. Победители получат еще и призы.

Комиссия собирается оценивать «владение объемно-планировочными методами организации информационно-художественного образа объекта и прилегающего ландшафта», «знание основ композиционного моделирования, масштабности, взаимодействия объекта и среды, оригинальность идеи и удобство в обслуживании.