«Советское ретро и песни на идиш»: в Казани прошел концерт мира еврейской музыки

Накануне союз блистательных музыкантов Государственного оркестра народных инструментов Татарстана, клезмерского ансамбля «Симха» и звезды шоу «Голос» Аллы Рид отгремел на сцене филармонии имени Габдуллы Тукая с программой «Крутится, вертится шар голубой…». Еврейские песни на идиш и иврите в оригинальных обработках, еврейская народная инструментальная музыка, советское ретро – это лишь немногое, что услышали гости концерта.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Впервые я приехала в Казань на еврейский фестиваль в самом начале своей творческой карьеры – в 1994 году. С тех пор я много, где была, работала с огромным количеством коллективов и приезжала в Казань с джазовым оркестром, привозила сюда и свою программу. Но впервые я пою с потрясающим оркестром народных инструментов Республики Татарстан – это действительно уникальный коллектив, который спасает сегодня нашу культуру», – подчеркнула российская певица Алла Рид.

Открылся музыкальный перформанс зажигательным еврейским свадебным танцем «Фрейлехс». Затем Государственный оркестр народных инструментов республики под чутким управлением народного артиста России Анатолия Шутикова исполнил инструментальную пьесу итальянского композитора Витторио Монти «Чардаш». Радостную тональность вечера сменила глубокая, проникновенная музыка из исторической ленты «Список Шиндлера», написанная американским композитором Джоном Уильямсом.

«Думаю, каждый со мной согласится, что сегодня музыкальный вечер погрузил нас – зрителей – в красочный и самобытный мир еврейской музыки. Особенно понравилось первое отделение, где звучала народная еврейская музыка – были веселые и зажигательные песни и танцы, так и хотелось пуститься с оркестром в пляс», – поделилась впечатлениями зритель Ирина Дмитриева.

Под гром аплодисментов на сцену вышла неподражаемая Алла Рид – она исполнила одну из самых красивых песен на идиш и иврите «Я так тебя люблю». Затем прозвучал знаменитый русский романс середины XIX века – «Крутится, вертится шар голубой» – композиции вторил едва ли не весь зал. Лиричное настроение сменилось зажигательной еврейской народной композицей «Ша, штил». Затем на сцену вышел народный артист Татарстана Эдуард Туманский, который исполнил «Мои евреи, живите вечно» советского композитора Вахтанга Кикабидзе.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Сегодня был действительно теплый вечер, что мне нравится: у еврейской музыки особый колорит, особая тональность и звучание. Еврейская музыка может скрасить поистине тяжелый и безрадостный зимний вечер, и в этом сегодня убедилась не только я, но и мои спутники», – рассказала зрительница Рамиля Сафиуллина.

Отметим, что клезмерский ансамбль «Симха» был создан в 1989 году скрипачом Леонидом Сонцем, собравшим профессиональный коллектив единомышленников. С 2001 года ансамблем руководит доцент Казанской консерватории, народный артист Татарстана Эдуард Туманский. В составе творческого коллектива – пианист Владимир Штейнман, кларнетист Альберт Гильфанов, скрипач Олег Мороз, барабанщик Эдуард Нуруллин и контрабасист Аскар Курбангалеев.

За годы существования музыканты дали более 2 тыс. концертов не только в России, но и в Европе, Америке, Австралии и даже на Ближнем Востоке. В репертуаре ансамбля – музыка на идиш, иврите, эстрада, джаз и классика. «Симха» является активным участником многих музыкальных фестивалей, как в России, так и за рубежом.

Алла Рид – известная российская певица, финалистка шоу «Голос», звезда телепроекта «Три аккорда». Отдельное направление в творчестве певицы занимает еврейская музыка. Алла Рид исполняет песни на иврите и идиш с раннего детства, является участником международных конкурсов и фестивалей джазовой и еврейской музыки в Израиле, Америке и Канаде. Свободно жонглируя различными стилями, певица превращает выступление в настоящее шоу, где каждая грань ее таланта находит отклик у людей, неравнодушных к искусству.