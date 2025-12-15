Советский суд вынес приговор организаторам подпольного казино в Казани

Советский райсуд Казани вынес приговор по делу о незаконной организации азартных игр группой лиц. Ильсаф Гафуров, Бежан Сайфуллоев, Яна Серафимович и Артур Худайбердин признаны виновными.

«Признать виновными и назначить наказание: Худайбердину и Сайфуллоеву – по два года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года и штрафом 200 тысяч рублей. Гафурову – 1,5 года условно с таким же испытательным сроком и штраф 50 тысяч рублей, Серафимович – один год условно с таким же испытательным сроком», – огласил приговор судья.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, с 1 по 30 ноября 2024 года Бежан Сайфуллоев решил незаконно организовать и проводить в Казани азартные игры. Для этого он арендовал помещение на Кайбицкой, купил стол для игры в покер, фишки, карты и необходимую мебель.

После этого Сайфуллоев начал подбирать людей для работы клуба и обратился к знакомому Артуру Худайбердину, который, руководствуясь корыстными мотивами, согласился. Сайфуллоев объяснил ему схему работы и назначил организатором. Также ему потребовались администратор и крупье – на эти роли он пригласил Гафурова и Серафимович.

Следствие считает, что руководили работой клуба именно Сайфуллоев и Худайбердин: они распоряжались доходами, назначали персонал, оплачивали аренду и коммунальные услуги. Гафуров, выполнявший обязанности администратора, подбирал крупье, контролировал доступ игроков, следил за порядком, обменивал фишки и подсчитывал прибыль. Серафимович работала крупье и следила за игрой.

Доход заведения формировался за счет «рейка» — пятипроцентного сбора с каждой раздачи, а также платы за вход в закрытый клуб, которая составляла от 30 тысяч рублей. Игры проходили по ночам два–три раза в неделю. По данным следствия, за время работы клуб получил прибыль чуть более 1,5 млн рублей. Заведение функционировало с ноября 2024 года до 1 августа 2025 года.

«Разработкой» закрытого покерного клуба занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и УФСБ РФ по РТ. В августе заведение «накрыли».

На суде подсудимые заявили, что признают вину лишь частично: они действительно организовывали игры, однако, по их словам, никакой организованной группы не было. Они утверждали, что просто любят играть в покер и создали клуб «для веселого времяпрепровождения», без цели заработать.