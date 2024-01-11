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Советский суд Казани арестовал замглавы ОП «Юдино» по делу о превышении полномочий
В Советском суде Казани на 2 месяца отправили под арест замглаву ОП «Юдино» Анатолия Григорьева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности, а также в препятствии расследованию дела.
Адвокат Григорьева подал ходатайство о приобщении документов о характеристике личности. Суд его удовлетворил. После этого следователь зачитал обвинение.
«Григорьев, будучи заместителем главы ОП "Юдино", отпустил задержанного за найденные в автомобиле наркотики Мишенькина под предлогом его плохого самочувствия. По правилам, он должен был вызвать медиков, но никак не отпускать задержанного. Помимо этого он забрал у другого сотрудника дело Мишенькина. Он забрал часть вещественных доказательств из него, включая телефон, и передал его Мишенькину. Благодаря ДНК экспертизе через какое-то время удалось найти следы Мишенькина на оставшихся вещественных доказательствах – изъятых пакетиках с наркотиками», – сказал он.
По словам следователя, Григорьев может воспользоваться своим положением на воле и подговорить других сотрудников или оказать давление на свидетелей, а также помешать расследованию дела.
Адвокат Григорьева настаивал, что у мужчины есть два несовершеннолетних ребенка. Один из которых серьезно болен.
«Я не собираюсь скрываться», – сказал замглавы ОП «Юдино».
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