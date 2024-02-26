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Советский район Казани отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей
Советский район столицы Татарстана в 2023 году отправил участникам спецоперации шефской помощи более чем на 208,5 млн рублей. Речь идет как о вещах первой необходимости, так и о крупногабаритной технике, рассказал на деловом понедельнике в мэрии Казани глава администрации района Роман Фатхутдинов.
«Мы сильны не только площадью и численностью, но и сплоченностью. 1080 семей района проводили своих мужчин в зону специальной военной операции. Со всеми семьями мы на постоянной связи и помогаем с решением самых разных вопросов», — добавил он.
Фатхутдинов также отметил, что большую роль в сборе помощи для бойцов СВО и их семей играют активисты движения «Zа Победу. Казань». В минувшем году им выделили помещение на улице Солидарности, и сегодня оно превратилось в настоящую фабрику по пошиву спецодежды.
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