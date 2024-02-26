Советский район Казани отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей

Советский район столицы Татарстана в 2023 году отправил участникам спецоперации шефской помощи более чем на 208,5 млн рублей. Речь идет как о вещах первой необходимости, так и о крупногабаритной технике, рассказал на деловом понедельнике в мэрии Казани глава администрации района Роман Фатхутдинов.

«Мы сильны не только площадью и численностью, но и сплоченностью. 1080 семей района проводили своих мужчин в зону специальной военной операции. Со всеми семьями мы на постоянной связи и помогаем с решением самых разных вопросов», — добавил он.

Фатхутдинов также отметил, что большую роль в сборе помощи для бойцов СВО и их семей играют активисты движения «Zа Победу. Казань». В минувшем году им выделили помещение на улице Солидарности, и сегодня оно превратилось в настоящую фабрику по пошиву спецодежды.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.