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Общество 18 января 2025 18:25

Советская фигуристка Роднина о культурном статусе Питера: Придумывают какие-то названия

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Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980) и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не понимает, почему Санкт-Петербургу постоянно присваивают разные статусы: от второй столицы России до культурной столицы страны. Своим мнением на этот счет она поделилась с порталом Sport24.

«Я не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия: то это вторая столица, то культурная, то спортивная», - сказала Роднина.

Она подчеркнула, что в России одна столица - Москва, а все остальное, по ее мнению, не имеет значения.

Спортсменка обратила внимание на то, что с таким же успехом она тоже может назвать себя по-всякому, «хоть Шамаханской царицей». Но «разве об этом стоит говорить?», резюмировала Роднина.

#фигурист #Санкт-Петербург
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