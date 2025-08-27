«Советов уехать в НХЛ не давал». Бенуа Гру рассказал об уходе Шабанова и Кравцова

Фото: hctraktor.org

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос об уходе из его команды двух ведущих нападающих Виталия Кравцова и Максима Шабанова. Игроки пополнили состав команды «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс» соответственно.

«В переговорах я не участвовал, это не моя работа. Советов [об отъезде в Америку] не давал, но мы обсуждали его подготовку к сезону НХЛ, как и с Шабановым. Оба игрока отлично показали себя в «Тракторе», будет хорошо для клуба, если они оба покажут себя в НХЛ», – цитирует канадского специалиста «Чемпионат».

Напомним, под руководством Бенуа Гру «Трактор» в прошлом сезоне занял первое место в Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина челябинцы дошли до финала, где уступили ярославскому «Локомотиву» (4- 1 в серии).

Кравцов подписал двухстороннее соглашение с «Ванкувер Кэнакс» на один год. В начале июля Шабанов подписал соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс» сроком на год.