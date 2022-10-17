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Ру Тат
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Официальная хроника
17 октября 2022  12:48
Эльза Кузнецова

Советником главы Менделеевского района РТ назначен челнинец Ринат Канеев

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Советником главы Менделеевского района Татарстана по правовой деятельности назначен челнинец Ринат Канеев. Нового сотрудника на деловом понедельнике представил глава района Радмир Беляев.

«Ринат Анварович является большим специалистом. Мы предложили ему войти в состав команды. Это опытный руководитель и юрист с большой буквы. Желаем ему успехов в работе», — отметил мэр.

Ринат Канеев проработал в мэрии Набережных Челнов почти 15 лет. Карьеру в администрации города он начал в 2000 году. С 2006 по 2014 год был начальником Правового управления исполкома Автограда. После Набережных Челнов продолжил работу в юридической службе Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Менделеевского района вошел в состав Евразийского совета «Объединенных городов».

#менделеевский район
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