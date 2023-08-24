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Советники по воспитанию появятся в 700 школах Татарстана в новом учебном году
С 1 сентября в 700 школах Татарстана появятся советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В следующем году новую должность введут еще в 250 школах. Об этом сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.
«Это аналог старшего вожатого. Чтобы “Движение первых” развивалось в сельских, в том числе малокомплектных школах, с этого года начнем готовить вожатых, закрепленных от организации за каждым учебным заведением», – рассказал спикер на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ.
Он добавил, что посвящения в движение будут проходить с нового учебного года во всех районах республики. «Численные показатели не ставятся, нет задачи к какому-то конкретному времени вовлечь определенный процент детей», – уточнил Сулейманов.
Сейчас создаются первичные отделения «Движения первых», которые объединят все детские и молодежные организации. На данный момент создано 477 таких отделений. Кроме того, в Татарстане 60 детских садов в пилотном режиме станут участниками программы этого движения.
Региональное отделение «Движения первых» в республике было зарегистрировано в феврале этого года. В штате регионального и местных отделений числится 135 человек.
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