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Советникам школьных директоров по воспитанию поднимут зарплату в Татарстане
В Татарстане с сентября этого года советникам директоров школ и средних специальных учебных заведений по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей.
Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Выплата вознаграждения будет производиться ежемесячно на основании приказов образовательных организаций в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
При этом если советник работает не в одном образовательном учреждении, а в двух или более, он всё равно будет получать не более одной выплаты.
Необходимые средства будут выделяться из республиканского бюджета и перечисляться муниципалитетам в рамках межбюджетных трансфертов.
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