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Общество 28 сентября 2024 07:25

Советникам школьных директоров по воспитанию поднимут зарплату в Татарстане

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Советникам школьных директоров по воспитанию поднимут зарплату в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане с сентября этого года советникам директоров школ и средних специальных учебных заведений по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей.

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выплата вознаграждения будет производиться ежемесячно на основании приказов образовательных организаций в сроки, установленные для выплаты заработной платы.

При этом если советник работает не в одном образовательном учреждении, а в двух или более, он всё равно будет получать не более одной выплаты.

Необходимые средства будут выделяться из республиканского бюджета и перечисляться муниципалитетам в рамках межбюджетных трансфертов.

#Образование #воспитание детей
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