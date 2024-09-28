Советникам школьных директоров по воспитанию поднимут зарплату в Татарстане

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В Татарстане с сентября этого года советникам директоров школ и средних специальных учебных заведений по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей.

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выплата вознаграждения будет производиться ежемесячно на основании приказов образовательных организаций в сроки, установленные для выплаты заработной платы.

При этом если советник работает не в одном образовательном учреждении, а в двух или более, он всё равно будет получать не более одной выплаты.

Необходимые средства будут выделяться из республиканского бюджета и перечисляться муниципалитетам в рамках межбюджетных трансфертов.