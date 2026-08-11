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17:00 Молодогвардейцы возложили цветы к стихийному мемориалу погибшим в Нижнекамске
17:00 До 2,9 млн рублей призывники из Татарстана могут получить, подписав контракт
16:57 Жителя Марий Эл будут судить за смертельное ДТП с мотоциклом в Казани
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16:52 Сто турелей, УАЗ и печи: Районы РТ отправили гуманитарный груз на СВО
16:24 Рустам Минниханов возложил цветы к мемориалу участникам СВО в Заинске
16:01 Бизнес получил 108 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП в I полугодии
15:57 Более 220 человек погибли при землетрясении в Колумбии
15:49 Кардиолог рассказал, почему стресс может привести к инфаркту у молодых
15:21 В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе, ожидающихся 12 августа в РТ
14:59 Диетолог рассказала, почему зефир – идеальная альтернатива сладостям
14:52 Минуллина назвала причины, сдерживающие товарооборот Татарстана и КНР
14:49 В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду» для представителей Кабмина РТ
14:43 На V Казанском глобальном молодежном саммите пройдет культурный фестиваль
14:39 Татарстан получит 475,3 млн рублей на создание новых общественных пространств
14:34 Китайский интернет-гигант Baidu станет участником форума «РОСТКИ» в Казани
14:27 «Три курочки» представят в Казани программу на восьми языках
14:25 Цены на аренду жилья в Казани за лето не изменились
14:19 В Зеленодольском районе РТ водитель дважды укусил за руку инспектора ДПС
14:14 Татарстан и КНР увеличили товарооборот в 12 раз за десятилетие – Минуллина
13:48 «Пьем мочу, Starlink разбит»: Скабеева показала обращение ВСУшников к Драпатому
13:22 «Физико-химический прорыв»: школы Татарстана получат гранты до 2 млн рублей
13:13 Татарстан стал лидером по росту интереса к семейной ипотеке в июне
13:03 Эксперт Гонтарь назвала зарплаты специалистов в строительной отрасли
12:41 Врачи ДРКБ без операции исправили косолапость у новорожденного ребенка
12:39 Скончалась заслуженный учитель Татарстана Минзифа Хасанова
12:29 В Болгаре открыли XIII Международную археологическую школу
12:25 В Казани обсудили укрепление традиционных ценностей как меру профилактики
12:11 Автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с легковушкой в РТ
12:10 Главы 40 регионов РФ выразили соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске
11:43 Лернер заявил, что Татарстан готовит запуск прямых рейсов еще в три города Китая
11:35 Имам из Казани объяснил, как люди узнают Антихриста
11:33 Фильм о Татарстане покажут на конференции «Россия и Исламский мир» в Кабуле
11:30 Хуснуллин: «До Казани по коридору Европа – Западный Китай осталось 200 км»
11:25 В Татарстане открыли горячую линию для абитуриентов колледжей
11:23 Арестован мужчина, который избил костылем ветерана СВО, вступившегося за девушку
11:22 Эксперт Гордеева назвала преимущества покупки электромобиля
11:04 «Она танцует под...»: в Казани среди редких имен малышей оказалось имя Шадэ
11:01 Экспозиция Музея Спасской башни дополнилась фотовыставкой
10:47 Казанский имам рассказал, какие признаки конца света сбылись
10:47 Застройщики наращивают долги быстрее, чем растут счета эскроу — данные ДОМ.РФ
10:39 Погибшую при атаке в Нижнекамске девочку похоронят в Черемшанском районе
10:33 Похитителей мотоциклов задержали в Нижнекамске
10:26 Писатель Роман Сенчин выступит с лекцией в Национальной библиотеке РТ
10:20 Двоих пострадавших при атаке БПЛА в РТ переводят из реанимации
10:17 Госэкспертиза одобрила строительство горнолыжного комплекса в Сабинском районе
10:10 Депутат Панеш назвал условия для назначения страховой пенсии
09:52 Две матери в РТ подарили сыновьям мотоцикл и мопед – женщин будут судить
09:31 Депутат Чаплин назвал пять способов снизить коммунальные расходы
08:50 Минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 396 вражеских БПЛА
08:39 Космонавты и летчики-испытатели смогут получать две пенсии в 2026 году
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17:06 В Альметьевске стартует Школа-фестиваль «Донбасский экспресс – 2026»
16:49 Апастово получит 80,6 млн рублей на благоустройство центра поселка
16:47 УФНС по РТ: вычет за лечение доступен пенсионерам с доходом или через супруга
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16:40 11 мастериц из села Кудашево сплели для бойцов 802 маскировочные сети
16:16 Минниханов осмотрел Дворец единоборств в Заинске
16:14 В Камских Полянах открылась выставка «Гордость России – ее сыновья»
15:55 В Азнакаево и Бавлы поставили 7 новых автобусов по нацпроекту
15:41 Минниханов оценил ход уборочной кампании в Заинском районе
15:30 Волонтеры на выборах: проект охватит 14 городов Татарстана
15:11 Экспорт сельхозпродукции Татарстана в Китай вырос в 2,5 раза
14:54 В Татарстане проверили более 3,7 тыс. автомобилей в рамках акции «Чистый воздух»
14:38 Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Сармановском районе
14:06 В «Казань Экспо» 22 сентября откроется выставка коммерческого транспорта
14:03 В Нижнекамском районе за шесть лет благоустроили 401 двор
13:16 Четверо контрактников из трех регионов убыли из Бугульмы для участия в СВО
13:06 Минниханов изменил состав рабочей группы по проектам ПФО в Татарстане
13:01 Нижнекамск получит 112,8 млн рублей на реконструкцию Парка нефтехимиков
12:43 В «Алабуге» наградили участников студенческой стройки и ветеранов отрядов
12:35 В Нижнекамске завершается ремонт молодежного фиджитал-центра
11:50 Мемориал в память о погибших защитниках Отечества появился в Заинске
11:47 Проект «Знание.Спорт» с новым сезоном стартует 1 сентября
10:00 В Госдуме рассказали, как россиянам оформить самозанятость
09:38 Коробченко обсудил с кадровым резервом Раиса РТ проекты для промышленности
09:14 Для строительства жилья в Татарстане выявили почти 2,7 тыс. га земли
07:30 Лесоводы РТ начали заготовку семян березы повислой в рамках нацпроекта
00:12 Сборная Татарстана стала четвертой в финале проекта ПФО «МолоТ»
23:48 ОНФ запустил всероссийский онлайн-опрос о бюрократических барьерах
23:41 Юнармейцы РТ стали призерами музыкального конкурса на этапе сборов «Гвардеец»
17:08 Татарстан выделил 100 млн рублей на аэрокосмические исследования
15:22 В Актаныше открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации
14:59 Депутат Чаплин объяснил, влияет ли уровень дохода на льготы на ЖКУ
14:53 Ветеринар назвал шоколад самым опасным продуктом для домашних животных
14:48 С 1 сентября ночные перевозки детей разрешат только в исключительных случаях
14:46 Вышел третий фильм военкора Поплавского, снятый в освобожденном Северске
12:35 Чернышенко: в колледжи и техникумы подано более 3,2 млн заявлений
12:19 До закрытия регистрации на салон «Комплексная безопасность» осталось 10 дней
10:30 Команда Татарстана взяла третье место в окружном финале проекта «МолоТ»
09:39 В «Движении первых» в Челнах состоят более 45 тысяч участников
08:29 В Казани пройдет прямая линия по вопросам регистрации недвижимости
08:24 День строителя в Набережных Челнах посетили более 40 тыс. человек
19:27 Минниханов пообедал гороховым супом на полевом стане в Нурлатском районе
17:46 Спортивный праздник в казанском «Ураме»: дзюдо объединило семьи и чемпионов
16:16 На Дне Казанского спорта желающие могли сдать нормы ГТО
15:24 Минниханов посетил новый детский лагерь «Заречный» в Нурлатском районе
14:45 Минниханов оценил ход уборки урожая в Нурлатском районе
00:53 Представители РТ могут принять участие в конкурсе лучших практик в нацсфере
22:28 Татарстан приобретает трактора за 24,4 млн рублей для победивших в конкурсе сел
19:58 В Алексеевском районе РТ за последние годы вдвое вырос объем собственных доходов
17:57 Татарстанцы вышли в плей-офф по 3 игровым дисциплинам на сборах ПФО «Гвардеец»
14:58 Коллектив казанского РТПЦ получил благодарности от Раиса РТ и Госсовета
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