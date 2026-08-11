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Видео
«Смерть – это уже конец света»: хазрат о Судном дне, конце света и Антихристе
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Общество
Трехнедельная готовность: что откроют в Казани и Татарстане к 30 августа
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Фоторепортаж
Первый день фестиваля «Великий Болгар-2026»
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Доллар достиг максимума за 4,5 месяца: эксперты объяснили ослабление рубляЭкономист Беляев назвал причины снижения курса рубля
Центробанк установил официальные курсы валют на 11 августа. Доллар подорожал до 82,6 рубля, достигнув максимального уровня за последние 4,5 месяца. Курс евро вырос до 95,2 рубля, юаня – до 12,2 рубля. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
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Рост прибыли и снижение долга: что стоит за результатами «Казаньоргсинтеза»«Казаньоргсинтез» укрепил финансовую устойчивость в период рыночной перестройки отрасли
Во II квартале 2026 года «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) увеличил чистую прибыль в 3,8 раза – до 2,7 млрд рублей, нарастил операционный денежный поток в 10 раз и завершил ключевой инфраструктурный проект. На фоне адаптации российского рынка полимеров к новым ценовым реалиям компания снизила долговую нагрузку и сформировала запас ликвидности.
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Сибирский маршрут Путина: почему регион оказался в центре вниманияОт борьбы с оттоком населения до развития малых городов: что обсуждает Президент во время поездок на восток страны
Владимир Путин продолжает серию поездок по регионам Сибири и Дальнего Востока. Он посетил Улан-Удэ и пообещал приехать в Магадан в 2029 году на 100-летие со дня основания города. До этого Президент уже побывал в Иркутске, Омске и Красноярске. Почему Сибирь стала так актуальна для российского лидера – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
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«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизнейВ городе помогают семьям погибших и пострадавшим, восстанавливают поврежденный дом, проверяют хостелы и укрытия и усиливают подготовку к новым угрозам
Деловой понедельник в Нижнекамске, перенесенный с 10 на 11 августа, начался с минуты молчания в память о погибших накануне в результате атаки БПЛА. Мэр Радмир Беляев поручил проверить все гостиницы и хостелы в городе, а к началу учебного года – отработать в школах действия при угрозе. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».
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Большунов «накинулся» на FIS: почему именно тренер Клебо топит «Короля лыж»Большунов «наехал» на норвежцев – те ответили: чем недоволен трехкратный олимпийский чемпион
Российские лыжники продолжают подготовку к новому сезону, а Александр Большунов выдал еще несколько ярких цитат. А когда говорит трехкратный олимпийский чемпион, здесь повышенный уровень внимания. Среди прочего высказал недовольство политикой FIS, но ему тут же прилетел ответ из Норвегии. В общем, горячо. Разбирается «ТИ-Спорт».
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Электрокары подешевели на 21%: стоит ли менять машину с ДВС на «электричку»Сколько стоит электрокар и его зарядка, как вырос интерес к таким машинам в Татарстане и почему они подходят не всем
На фоне проблем на топливном рынке продажи электрокаров в России резко пошли вверх. «Татар-информ» вместе с автоэкспертами и владельцами таких машин разобрался в плюсах и минусах покупки и выяснил, могут ли «электрички» стать полноценной заменой автомобилям с ДВС.
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«Она кричала: «Убивают!» Хозяину базы в Самосырово запросили ограничение свободыДаже после трагедии владелец производственной базы в Самосырово отказывался выдавать собак
Ограничение свободы и запрет на содержание собак запросила прокуратура для владельца промбазы в Самосырово Иосифа Лифшица. Следствие уверено, что именно его животные насмерть загрызли женщину в поле, но адвокат настаивает – стая была бесхозной. Как прошли прения сторон и что о произошедшем думает муж погибшей женщины – в репортаже «Татар-информа».
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«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск
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«Народная инвентаризация»: казанцев позвали на охоту за незаконными киосками
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Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан
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Владимир Якимов – о цифровом ТВ: «Татарстан был первым в России»
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Прием в Париже и килограммы Шлейхера: как встретили героя ЧЕ в Казани
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Нефтегаз не помешал: что обеспечило рост промпроизводства в РТ за полугодие
Диетолог рассказала, почему зефир – идеальная альтернатива сладостям
Эксперт Гордеева назвала преимущества покупки электромобиля
Кто может заправляться без очереди на АЗС в Татарстане
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«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети16-летняя жительница РТ провела для мошенников онлайн-обыск и отдала им родительские полтора миллиона
Наивность и отсутствие критического мышления делают детей легкой добычей для мошенников в интернете. Аферисты находят их в чатах онлайн-игр, в мессенджерах, социальных сетях – заводят знакомства, входят в доверие и предлагают хорошие призы в обмен на фотографию маминой карты или код с ее телефона.
«Новая волна 2026»: в Казань прибыл первые участники Международного конкурса молодых исполнителей8 августа 2026 25 фото
Конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2026» для семейных женщин прошел в Казани7 августа 2026 45 фото
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12 Этаж
12 Этаж
«Условия феноменальные»: Ранко Тепавчевич – о первых 100 днях ЦУМа7 августа 2026
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Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
Спортивный психолог Иванна Швецова: «Вижу в Костылевой недетскую взрослость»4 августа 2026
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ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
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Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция: «Заработная плата и пенсии»11 августа 2026