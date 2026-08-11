«Она кричала: «Убивают!» Хозяину базы в Самосырово запросили ограничение свободы

Даже после трагедии владелец производственной базы в Самосырово отказывался выдавать собак

Ограничение свободы и запрет на содержание собак запросила прокуратура для владельца промбазы в Самосырово Иосифа Лифшица. Следствие уверено, что именно его животные насмерть загрызли женщину в поле, но адвокат настаивает – стая была бесхозной. Как прошли прения сторон и что о произошедшем думает муж погибшей женщины – в репортаже «Татар-информа».