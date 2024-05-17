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Советник России при ОИС: Татарстан не нужно призывать к сотрудничеству, он инициативен
Россия всегда была надежным и верным партнером исламских стран. Такое мнение в рамках экспертной пресс-конференции «55 лет ОИС: практическая реализация многовекторного сотрудничества России и ОИС в целях диалога» на KazanForum высказала советник РФ при Организации исламского сотрудничества Наталья Таратынова.
«И мы это всегда показываем, проявляем. Мне кажется, в основе нашего партнерства лежат какие-то общие духовные ценности, общее понимание того, что хорошо, что плохо, кто мама, а кто папа. Это нас сближает», — заявила она.
Таратынова также напомнила, что между Россией и странами ОИС уже активно развивается сотрудничество в образовании, экономике, банкинге, культуре, информационных технологиях. При этом есть еще «непочатое поле для сотрудничества». К открытым для развития взаимодействия областям она отнесла межрелигиозный диалог, спорт, вопросы защиты детей, семьи, традиционных ценностей.
«И в этом контексте хотелось бы призвать, пригласить другие регионы помимо Татарстана. Татарстан — это тот регион, который даже не нужно призывать к сотрудничеству, они везде сами проявляют инициативу. Спасибо им за это огромное», — подчеркнула советник РФ при ОИС.
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